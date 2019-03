Iraq: Giappone dona 213 milioni di dollari ad Unhcr a sostegno sfollati e rifugiati siriani

- L’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) ha accolto con favore l’annuncio del Giappone di donare 13 milioni di dollari per proteggere e assistere gli sfollati interni e i rifugiati siriani in tutto l’Iraq. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Unhcr. Secondo l’Agenzia Onu, il finanziamento del Giappone aiuterà il lavoro dell'Unhcr con gli attori locali e partner della comunità sostenendo progetti a impatto rapido, assistenza legale e attività di prevenzione e di risposta psicosociali alla violenza sessuale e di genere. I progetti finanziati con la donazione del Giappone coinvolgeranno fino a 18 mila persone nel 2019. Da parte sua Naofumi Hashimoto, ambasciatore del Giappone in Iraq, ha ribadito l’impegno di Tokyo nel continuare a fornire i servizi necessari per le persone vulnerabili. Il Giappone ha recentemente deciso nuovo pacchetto di aiuti per l'Iraq per un importo di 63 milioni di dollari tra cui questo progetto come contributo agli sfollati, rimpatriati e rifugiati siriani nei loro bisogni totali. Il governo del Giappone è stato uno dei più importanti donatori dell’Unhcr negli ultimi anni. Ad oggi in Iraq vi sono 1,8 milioni di sfollati interni a cui si aggiungono circa 252 mila rifugiati siriani.(Irb)