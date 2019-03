Speciale energia: Eni attraverso Var Energy annuncia scoperta olio e gas in licenza Mare del Nord norvegese

- Eni, attraverso Var Energy, congiuntamente detenuta da Eni (69,6 per cento) e HitecVision (30,4 per cento) annuncia una scoperta a olio e gas nella licenza PL 869 nel Mare del Nord norvegese. Come riferisce un comunicato stampa, la scoperta è stata effettuata con il pozzo 24/9-14S e un seguente side track 24/9-14A nel prospect esplorativo denominato Froskelar Main. Var Energi As detiene il 20 per cento di interesse partecipativo nella licenza dove Aker BP è l'operatore con il 60 per cento e Lundin Norway As è l'altro partner con il 20 per cento. Froskelar è situata circa 4 chilometri a nord ovest del campo di Boyla Field e 225 chilometri a ovest di Stavanger in profondità d'acqua di 120 metri. Il pozzo è stato perforato con l'impianto Scarabeo 8. Il pozzo 24/9-14S è stato perforato fino ad una profondità verticale di 2097 m incontrando vari livelli mineralizzati a olio e gas nelle arenarie Paleoceniche dell'Hordland Group, con buone proprietà petrofisiche, interpretate come "Injectites". Il pozzo ha provato una colonna di idrocarburi di 68 metri di cui 38 metri mineralizzata a olio. Il side track orizzontale 24/9-14A ha incontrato una successione di 540 metri di sabbie con buona qualità, verificando i contatti tra i fluidi. È stata condotta un'intensa campagna di acquisizione dati e campionamenti di fluidi. Le stime preliminari dell'operatore indicano una scoperta tra 63 e 132 milioni di barili di olio equivalente di riserve recuperabili. Una parte della scoperta si potrebbe estendere in acque britanniche. La scoperta può essere collegata alle vicine infrastrutture esistenti nell'area di Alvheim. La licenza PL 869 è stata assegnata nell'Apa Round 2016 e circonda la licenza PL340 (Var Energi 20 per cento) in cui si trovano il campo di Boyla e la scoperta di Frosk. I risultati di Froskelar raddoppiano le risorse della scoperta di Frosk e sono di notevole importanza per Var Energi essendo situate in prossimità del campo di Boyla e il campo operato di Balder/Ringhorne. Var Energi è una nuova e importante compagnia indipendente di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale Norvegese (Ncs) ed è il risultato di un merge tra Point Resources As e Eni Norge As. Var Energi detiene interessi in oltre 100 licenze nell' offshore norvegese e opera produzione su tutta la piattaforma continentale norvegese. La compagnia ha una organizzazione con 800 dipendenti. La produzione Equity attuale è di circa 160 mila barili di olio equivalente al giorno. (Com)