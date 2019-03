Speciale energia: Algeria, Italia indietreggia al quinto posto tra i partner commerciali a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è diventata il quinto partner commerciale dell’Algeria nello scorso mese di gennaio. E’ quanto emerge dalle statistiche dell’Agenzia delle dogane del paese nordafricano. Nel mese di gennaio, l’Italia ha importato beni per un valore di 193 milioni di dollari. Al primo posto dei paesi che hanno importato beni per un valore maggiore nel mese di gennaio la Francia (488 milioni di dollari), seguita dagli Stati Uniti (246 milioni di dollari), dalla Turchia (206 milioni di dollari) e il Regno Unito (195 milioni di dollari). A generare il calo delle importazioni di beni algerini da parte dell’Italia è stata un’inusuale ondata di alte temperature che hanno diminuito la domanda di idrocarburi. Secondo quanto affermato dal presidente della società per gli idrocarburi algerina Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, le esportazioni algerine di gas verso l’Italia sono diminuite dall’inizio dell’anno a causa dell’ondata di caldo che si è abbattuta sull’Europa. Per quanto riguarda, invece, la classifica dei paesi esportatori, l’Italia ha mantenuto il terzo posto con uno scambio di 331 milioni di dollari, dopo Cina (726 milioni di dollari) e Francia (349 milioni di dollari). Al quarto posto della classifica dei paesi esportatori figura la Germania (284 milioni di dollari) seguita dalla Spagna (272 milioni di dollari). (Ala)