Speciale energia: Grecia-Bulgaria, consorzio Tibei si aggiudica gara per realizzazione gasdotto Igb

- Il consorzio internazionale Tibei si è aggiudicato la gara d'appalto per la fase di engineering relativa alla costruzione del gasdotto tra Grecia e Bulgaria (Igb). Secondo quanto rende noto il consorzio incaricato della realizzazione del gasdotto, Tibei raggruppa alcune società straniere e altre bulgare: la belga Tractebel Engineering, l'italiana Tractebel Engineering, l'austriaca Interb Gmbh, la bulgara Ipsilon Consult Ood e l'altra bulgara Engineering Ead. Il consorzio Tibei è arrivato primo nella gara d'appalto per la realizzazione di questa fase dell'Igb, sulla base dell'offerta da 5,67 milioni di euro. Erano 12 le società che hanno manifestato l'interesse alla realizzazione del gasdotto strategico tra Grecia e Bulgaria. Nella fase finale della gara il consorzio Tibei ha scalzato la concorrenza di tre società selezionate: Enereco, Technip Italy Direzione Lavori e C&M-Asprofos-S Energy-Miks. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare a luglio, in modo da rendere operativo il progetto energetico per la metà del 2020. (Res)