Speciale energia: Armenia, premier Pashinyan, transito gas nel paese oggetto principale visita a Teheran

- La questione relativa al transito di gas naturale proveniente dall’Iran in territorio armeno è stata uno dei principali temi all’ordine del giorno nel quadro della visita a Teheran del capo del governo di Erevan, Nikol Pashinyan. Lo ha dichiarato lui stesso questa mattina ad una conferenza stampa con i giornalisti, aggiungendo che in precedenza la questione è stata discussa anche con i leader della Federazione Russa, della Georgia e del Turkmenistan. “Prima della mia visita ufficiale in Iran, ho avuto modo di parlare al telefono con le autorità di Russia, Georgia e Turkmenistan. Ho ritenuto giusto informarli, dal momento che il loro approccio e la misura in cui decideranno di partecipare alle consultazioni è molto importante”, ha dichiarato il primo ministro, sottolineando quanto sia fondamentale per l’Armenia rafforzare i rapporti bilaterali con l’Iran, la Georgia, la Russia, l’Unione europea e gli Stati Uniti. “È cruciale per la stabilità e l’integrazione regionale”, ha aggiunto Pashiniyan. (Res)