Speciale energia: Albania, completato oltre il 90 per cento dei lavori di costruzione del Tap

- E' stato completato oltre il 90 per cento dei lavori di costruzione nella sezione albanese del gasdotto Transadriatico (Tap), l'infrastruttura energetica che prevede il trasporto di gas azerbaigiano dal Caspio verso l'Europa. Lo ha affermato ai media azerbaigiani il ministero delle Infrastrutture e dell'Energia albanese. Le autorità di Tirana hanno spiegato che i progressi complessivi nell'attuazione della Tap, sul loro territorio, sono stati in linea con le previsioni. "Da settembre 2016, quando il progetto Tap è entrato nella fase di costruzione del gasdotto nella sua sezione terrestre, fino la fine del 2018, oltre il 90 per cento della costruzione del gasdotto è stato completato in questa sezione", ha affermato il ministero dell'energia albanese in un'intervista all'agenzia di stampa "Trend". (Res)