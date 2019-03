Speciale energia: Germania, azienda Lichtblick verso acquisizione da parte di Royal Dutch-Shell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda tedesca Lichtblick, pioniere nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, potrebbe essere acquisita dalla compagnia petrolifera anglo-olandese Royal Dutch-Shell. È quanto si legge sul quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Lichtblick è stata acquisita a dicembre 2018 dall'azienda energetica olandese Eneco, a sua volta è stata da poco messa in vendita e ha in Royal Dutch-Shell l'acquirente più probabile. Tuttavia, secondo quanto dichiarato ad “Handelsblatt” dall'ammistratore delegato di Lichtblick, Wilfried Gillrath, “è ancora troppo presto per fare ipotesi su un acquirente di Eneco, il processo di vendita è appena iniziato e necessiterà di qualche tempo” (Geb)