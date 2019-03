Speciale energia: Azerbaigian, russa Lukoil decide di acquistare il 20 per cento nel progetto Absheron

- La società russa Lukoil prevede di acquisire il 20 per cento nel progetto di produzione del gas nella penisola di Absheron, in Azerbaigian. Lo ha dichiarato il co proprietario e presidente della società, Vagit Alekperov. "Il 10 per cento sia da Total che da Socar", ha spiegato l'Ad di Lukoil in riferimento alla quota da rilevare, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Interfax". L'accordo di esplorazione, sviluppo e distribuzione condivisa della produzione dal lotto offshore di Absheron per un periodo di 30 anni è stato firmato nel 2009. Il progetto comprende al momento Socar (la compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian) per il 50 per cento e Total (per l'altro 50 per cento). Il giacimento si trova a 100 chilometri da Baku a una profondità di 500 metri. L'area di contratto è di 747 chilometri quadrati. Secondo i risultati della perforazione del primo pozzo esplorativo, è stata confermata la presenza di riserve significative, stimate in 350 miliardi di metri cubi di gas e 45 milioni di tonnellate di condensato. La perforazione del primo pozzo di produzione è iniziata nel maggio 2018. L'inizio della produzione è previsto per il 2020. Il gas prodotto nella prima fase di sviluppo del campo sarà diretto al mercato nazionale dell'Azerbaigian. (Rum)