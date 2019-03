Speciale energia: Serbia, Ad Gazprom Miller premiato con riconoscimento da presidente Vucic

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha consegnato oggi a Belgrado all'amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, l'Ordine della bandiera serba di secondo grado. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha motivato il riconoscimento con il fatto che Miller ha mostrato "con il cuore e non con il denaro" di rispettare un piccolo paese come la Serbia attraverso i servizi resi a favore dello sviluppo e consolidamento della cooperazione e delle relazioni di amicizia fra Serbia e Russia. Miller ha dichiarato di tenere in alta considerazione il riconoscimento considerandolo dato al lavoro dell'intera Gazprom nel mercato serbo. (Seb)