Messico: asta per nuova raffineria, alla gara vanno imprese Usa, Francia, Australia e italo-argentina

- Il governo messicano ha annunciato le quattro imprese invitate a partecipare all'asta per la costruzione di una nuova raffineria nello stato sudorientale di Tabasco, considerata elemento cruciale nella strategia di rilancio del comparto energetico nazionale. Si tratta, ha chiarito la ministro dell'Energia, Rocio Nahle, del consorzio formato dalla statunitense Bechtel con l'italo-argentina Techint, del consorzio tra la australiana WorleyParsons e la statunitense Jocobs Engineering Group, della francese Technip e della statunitense Kbr. La gara, aveva detto Nahle, è ristretta a sole quattro imprese individuate come "le migliori del mondo". Per costruire la struttura di "Dos Bocas", "sono state fatte interviste a molte imprese nel mondo, con le migliori pratiche di trasparenza e di etica e con riconosciute capacità tecniche in questo tipo di raffinerie". Imprese di paesi i cui governi non promuovono né tollerano la corruzione, ha aggiunto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador: "intendiamo moralizzare tutto ciò che è legato alla contrattazione". (segue) (Mec)