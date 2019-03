Messico: asta per nuova raffineria, alla gara vanno imprese Usa, Francia, Australia e italo-argentina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gara, ha detto Nahle, è stata pensata a inviti per evitare il ripetersi dei "casi di corruzione" riportati nell'ammodernamento delle altre sei raffinerie presenti nel paese. Il ministro ha segnalato che, in omaggio alle direttive del governo federale, le basi d'asta prevedono alcuni requisiti precisi: il contenuto nazionale dell'opera pari ad almeno il 50 per cento dei componenti, la garanzia che ci sarà trasferimento di tecnologia e che il personale contratto sia messicano. Previsto inoltre un tempo limite di tre anni per la chiusura dell'opera. Le stime del governo sono di arrivate a creare circa 23mila posti di lavoro diretti e 100 indiretti. (segue) (Mec)