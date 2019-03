Aosta: il 26 al Teatro Splendor in scena "Complicidades, tango & flamenco"

- Martedì 26, alle ore 21, al Teatro Splendor di Aosta, andrà in scena lo spettacolo "Complicidades, Tango & Flamenco", promosso dall’Assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito della Saison Culturelle 2018/2019. L’accostamento di tango e flamenco, la cifra di questa produzione, non implica la sintesi di due discipline diverse sebbene affini ma gioca su una tensione tra le parti esercitata fino al punto d’equilibrio in cui nessuna delle due si snaturi. Complicidades è un viaggio musicale, coreografico e visivo in cui le ispirazioni del tango e del flamenco si compenetrano tra di loro. La Saison Culturelle 2018/2019 è realizzata col patrocinio della Fondazione Crt Cassa di Risparmio di Torino. (Ren)