Scala: Majorino, sindaco ha deciso giustamente di querelare Morelli, è produttore di falsità

- Per l'assessore del comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, "il Sindaco ha deciso, giustamente, di querelare Alessandro Morelli, esponente di punta della Lega di Salvini, e, evidentemente, produttore di falsità". Così commenta su Facebook l'intenzione di Giuseppe Sala di ricorrere a vie legali a seguito dei post, ritenuti diffamatori, che il deputato della Lega e capogruppo del Carroccio a Palazzo Pirelli ha pubblicato sui propri social network in merito alla vicenda del Teatro alla Scala. "Uno che, per capirci, - aggiunge Majorino - assessore della giunta Moratti divenne noto per promuovere l'italianità attraverso magliette fabbricate all'estero. E soprattutto, da oggi, portatore di un primato assoluto. Si tratta, infatti di un aspirante candidato sindaco (perché è quel che il Morelli vorrebbe fare, capite il livello...) querelato dal sindaco in carica. Complimenti, un buon inizio", conclude. (Com)