Speciale energia: Egitto, estesa rete nazionale gas

- La società egiziana Gasco, sussidiaria del ministero del Petrolio, ha ampliato la rete nazionale del gas naturale alla fine del 2018, passando da 7.487 a 7.620 chilometri. Lo ha annunciato il presidente di Gasco, Yasser Salah, durante l’Assemblea generale della compagnia, dedicata ai risultati nel 2018 e ai piani futuri, presieduta dal ministro del Petrolio, Tarek el Molla. “Gasco ha condotto una serie di progetti per aumentare la lunghezza della rete nazionale che ha raggiunto i 7.620 chilometri con una capacità di trasporto fino a 240 milioni di piedi cubi al giorno”, si legge in un comunicato del dicastero del Petrolio che cita Salah. Il progetto “mira a rafforzare le capacità della rete nazionale del gas che è uno dei pilastri del piano per trasformare l’Egitto in un hub regionale per il commercio dell’energia”, ha affermato El Molla. (Cae)