Speciale energia: Spagna, Endesa chiede a Iberdrola e Naturgy di valutare uscita da Almaraz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa ha chiesto ai suoi partner nella centrale nucleare di Almaraz, ovvero Iberdrola e Naturgy, di avviare i negoziati per uscire dall'impianto se ritengono che non ci siano le condizioni economico-finanziarie per continuare le attività. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Expansion", sottolineando che Endesa ha però sottolineato che per sfilarsi dall'accordo è necessario innanzitutto coprire le spese per il pre-smantellamento della centrale. Endesa, dal canto suo, spera piuttosto di trovare un accordo che consenta l'estensione della vita utile dell'impianto da 40 a 50 anni per evitarne la chiusura nel 2928. (Res)