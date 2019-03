Speciale energia: Spagna, Iberdrola costruirà in Extremadura nuovi impianti di energia rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha annunciato ieri, 18 marzo, l'intenzione di realizzare in Extremadura, entro il 2022, una serie di nuovi impianti di energia rinnovabile per raggiungere una potenza totale di 2.000 megawatt (MW), l'equivalente di due reattori della centrale nucleare di Almaraz, di cui il gruppo detiene il 53 per cento. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "Expansion", aggiungendo che la chiusura della centrale è prevista per il 2028, salvo accordo fra Naturgy (che ne controlla l'11 per cento) ed Endesa (36 per cento), sulla richiesta di estensione delle attività per altri 25 anni. (Res)