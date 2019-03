Speciale energia: Francia, Edf non riesce a instillare fiducia nei suoi dipendenti

- Il gruppo energetico francese Edf non riesce a guadagnare la fiducia dei suoi dipendenti. È quanto afferma il quotidiano "Les Echos", spiegando che secondo un sondaggio condotto da MyEDF la fiducia dei dipendenti del gruppo "nel futuro della loro impresa" ha guadagnato solo un punto rispetto all'anno precedente, attestandosi al 53 per cento. Il 32 per cento (contro il 25 per cento dell'anno precedente) dei lavoratori pensa che gli strumenti digitali che gli sono stati forniti hanno un impatto negativo sul loro lavoro. "Molto dipendenti dicono che siamo in ritardo, che non abbiamo strumenti sufficientemente affidabili o che non sono a loro agio", spiega la direzione delle risorse umane. (Res)