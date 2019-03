Speciale energia: Messico, si apre gara per nuova raffineria, invitate solo le "migliori aziende del mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo messicano ha annunciato l'apertura dell'asta per la costruzione di una nuova raffineria nello stato sudorientale di Tabasco, considerata elemento cruciale nella strategia di rilancio del comparto energetico nazionale. La gara, ha detto la ministro dell'Energia Rocio Nahle, è ristretta a sole quattro imprese individuate come "le migliori del mondo". Per costruire la struttura di "Dos Bocas", "sono state fatte interviste a molte imprese nel mondo, con le migliori pratiche di trasparenza e di etica e con riconosciute capacità tecniche in questo tipo di raffinerie" ha detto Nahle segnalando che i nomi delle aziende verranno rese note "in un secondo momento". Le imprese saranno anche di paesi i cui governi non promuovono né tollerano la corruzione, ha aggiunto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador: "intendiamo moralizzare tutto ciò che è legato alla contrattazione". Nahle ha segnalato che a regime dalla raffineria si attende una produzione di 340mila barili al giorno di petrolio. Il prodotto da trattare sarà di 22 gradi Api, mentre le altre sei raffinerie esistenti sono disegnate per lavorare petrolio di 32 gradi api. Le autorità hanno segnalato che si stanno già facendo i lavori preliminari di preparazione sui 566 ettari di terreno, oggi di proprietà federale, dove sorgerà la struttura. La raffineria sarà anche dotata in una infrastruttura esterna di collegamento con il terminal marittimo di Dos Bocas: gasdotto, accessi stradali, vie ferrate, opere idrauliche e linee di comunicazione telematica. I lavori di preparazione del terreno erano stati avviati a dicembre. La struttura, la prima di un grande livello del nuovo governo, si realizza con un investimento pari a 155 miliardi di pesos, oltre sette miliardi e mezzo di dollari, nello stato orientale di Tabasco, lo stesso che ha dato i natali a Lopez Obrador. La raffineria è una delle tre infrastrutture approvate dai messicani in un referendum consultivo celebrato a metà novembre. Il nuovo governo ritiene necessario rilanciare il sistema interno di raffinazione per diminuire la dipendenza del paese dalle importazioni estere, aggravata negli ultimi tempi dalla perdita di valore della moneta nazionale rispetto al dollaro. (Mec)