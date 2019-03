Italia-Cina: Di Maio, è grande occasione per il made in Italy

- Il vicepremier, Luigi Di Maio, parlando dalla Basilicata, ha affermato che la firma del Memorandum d'intesa sulla nuova "Via della Seta sarà una grande occasione per finalmente portare il made in Italy in Cina e non per portare il made in China in Italia. Uno dei mercati", ha proseguito l'esponente del governo, "che nei prossimi anni vorrà il made in Italy, più di tutti, è quello cinese". (Rin)