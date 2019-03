Italia-Cina: il 21 marzo a Roma presentazione DeepBlue Technology

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portare l’Intelligenza artificiale dal laboratorio al mercato; attrarre e favorire investimenti qualificati nell’Intelligenza artificiale; i “data” come fattore strategico di produzione e sviluppo delle imprese tra cornice normativa ed impatti etici; l’intelligenza artificiale applicata alla vita di tutti i giorni. Sono questi i temi che saranno affrontati dalla DeepBlue Technology, leader in Cina nelle applicazioni e nei dispositivi nel settore, in un incontro con la stampa a Roma giovedì 21 marzo alle ore 11:30 a Palazzo Doria Pamphilj. L’occasione segnerà la nascita della DeepBlue Italia, nuova società del colosso cinese che approda in Europa dopo la positiva esperienze lussemburghese grazie ad una attenta analisi da parte della società di Shanghai del mercato del sud europeo e delle possibilità di creare sinergie virtuose. "Una scelta ben ponderata - ci tiene a sottolineare il fondatore e Ceo di DeepBlue Technology, Anderson Chen - che va incontro alle nostre esigenze ed in linea con il nostro piano di sviluppo internazionale. Ciò ci fa ben sperare per una interessante crescita della nostra società all'interno del mercato Italiano ed Europeo". (segue) (Com)