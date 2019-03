Italia-Cina: il 21 marzo a Roma presentazione DeepBlue Technology (2)

- DeepBlue Technology è leader nel settore dell’intelligenza artificiale, con expertise in self-driving, robot intelligenti, intelligenza biologica, Chip di intelligenza artificiale, vendita al dettaglio intelligente, città intelligente, sicurezza intelligente, istruzione intelligente. L’azienda, presente con sedi e filiali di ricerca e sviluppo in Europa, America, Australia, con la sua rete di vendita copre 17 paesi in tutto il mondo. Ha creato joint ventures con Aeon Group of Japan (classificata al 87mo posto nel mondo) e Greenland Group, una delle Fortune Global 500. “Nell'ottica di sviluppo in cui è proiettata - si legge in un comunicato dell'azienda di Shanghai – "la DeepBlue Technology ha già sottoscritto diversi protocolli di intesa come la 'Cooperazione strategica di intelligence artificiale sino-europea', e l'European Market Development Agreement', insieme ai suoi partner strategici come Pwc, Kpmg, Farvest e Telindus”. “Quest'ultimo protocollo - si legge ancora nella nota - ha l'obiettivo di sviluppare l'ottimizzazione e l'innovazione dell'Intelligenza Artificiale in Europa, oltre a creare un nuovo modello di cooperazione con una più ampia portata". (Com)