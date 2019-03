Nagorno-Karabakh: premier Pashinyan, inclusione Artsakh nei negoziati non è nulla di nuovo

- L’inclusione della repubblica dell’Artsakh all’interno dei negoziati tra Armenia ed Azerbaigian in merito alla risoluzione del conflitto in corso nel Nagorno-Karabakh, proposta dalle autorità di Erevan, non è nulla di nuovo per il gruppo di Minsk dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), né per l’Azerbaigian. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan. “Dobbiamo impegnarci a lavorare al meglio attraverso i canali diplomatici, ma quanto abbiamo proposto non è nulla di nuovo: continuiamo a basare le nostre posizioni sull’agenda elaborata lo scorso maggio. Voglio anche ribadire che la nostra proposta non vuole essere una precondizione, ma un tentativo per arrivare al più presto alla ripresa dei negoziati “, ha affermato il premier. (segue) (Res)