Napoli: sabato "Vipera" di Maurizio de Giovanni in scena al Teatro Il Pozzo e il Pendolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato, alle ore 21, presso Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli andrà in scena, per la prima volta in uno spazio teatrale, "Vipera" di Maurizio de Giovanni. L'allestimento della regista Annamaria Russo, presentato da Il Pozzo e il Pendolo Teatro, vedrà in scena Rosaria Di Cicco, Antonello Cossia, Paolo Cresta, Nico Ciliberti, Marianita Carfora, Salvatore Catanese, Sonia De Rosa, Peppe Romano, Alfredo Mundo, Emilio Marchese, Paolo Rivera, Valentina Spagna. Con costumi di costumi a cura di Annalisa Ciaramella, le musiche di Orlando Zante, la scenografia Elio Rivera, il disegno luci di Saverio Mascolo. Lo spettacolo andrà in replica, ogni sabato e domenica, fino al 14 aprile. "Il Commissario Ricciardi è un personaggio che ho incontrato un bel po' di anni fa". Lo ha dichiarato in una nota Annamaria Russo "Ho imparato - ha proseguito Russo - a conoscere il suo mondo, la sua forza, le sue debolezze mettendo in scena due episodi della sua storia: Il senso del Dolore e Il Giorno dei Morti. Intrufolarsi nella sua vita, annaspare nell'oceano del suo dolore è stata un'esperienza sfiancante ed esaltante. La scrittura Di Maurizio de Giovanni ha una caratteristica rara: le parole si staccano delle pagine e i personaggi, gli scenari diventano tridimensionali, reali". "E le storie - ha concluso la regista - ti fagocitano, ci finisci dentro".(Ren)