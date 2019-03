Sanità: Raggi, Bambino Gesù primo polo pediatrico in Europa, orgoglio per Roma e Italia

- "Voglio ringraziare tutti i medici e gli operatori sanitari che ogni giorno rendono possibile il miracolo quotidiano, quello della solidarietà, della professionalità e dell'eccellenza della cura e della ricerca". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, intervenendo alla cerimonia inaugurale del 150° anniversario dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Voi siete una grande ricchezza per Roma e la città - ha aggiunto il sindaco - vi ringrazio tutti per l'attenzione, l'amore, la compassione, il sacrificio e la dedizione che impiegate ogni giorno per una missione tra le più difficili che la vita possa riservare: curare i più piccoli, i più fragili e indifesi, sostenere le loro famiglie e ricercare le nuove terapie per le malattie rare, dare impulso ad una rete di assistenza e supporto che non coinvolge solo la nostra città ma si estende a tutta Italia e abbraccia ormai il mondo intero. Il primo ospedale pediatrico d'Italia oggi celebra un compleanno speciale, i 150 anni della sua fondazione. Una storia - ha sottolineato Raggi - che ha le sue fondamenta nella città di Roma ma è ormai patrimonio di tutto. È una storia di solidarietà e di amore per il prossimo, soprattutto quando il prossimo è un bambino che soffre". La Raggi, citando la storia dell'ospedale, ha detto: "Mi ha molto colpito un numero di questa storia: l'ospedale nacque nel 1869 per volontà della famiglia Salviati che costituì il suo primo nucleo con solo 4 posti letto. Oggi ne ha 607 e ogni numero e ogni cifra raccontano la grandezza di questa impresa che è nata da 4 posti letto. Se oggi è diventata tale lo dobbiamo anche alla Santa Sede che ha saputo custodire questa preziosa struttura. Tutto questo lo ha reso il primo polo pediatrico d'Europa, un orgoglio per la nostra città e la Capitale d'Italia. Per i romani poi - ha sottolineato il sindaco - il Bambino Gesù è una presenza famigliare è rassicurante, ogni volta che con i nostri figli ci imbattiamo in problemi di salute sappiamo che possiamo contare su un'assistenza attenta e soprattutto umana. Questo vale anche per i bambini che arrivano anche dalle altre città italiane. Grazie a questo impegno oggi - ha concluso - tutti i conoscono il Bambino Gesù che Papà Francesco ha definito l'ospedale dei figli del mondo. Eccellenza fatta dalia somme di tante eccellenze". (Rin)