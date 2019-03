Milano: Cocco, sogno identità digitale per nuovi nati entro fine mandato

- Entro la fine del mandato della giunta Sala il Comune di Milano potrebbe rilasciare un'identità digitale a tutti i nuovi nati. L'idea pionieristica è dell'assessore alla Trasformazione digitale e ai Servizi civici, Roberta Cocco. "Quello che mi piacerebbe fare, dal momento che io ho due deleghe, l'anagrafe e la trasformazione digitale, è, entro la fine del mandato, riuscire a lavorare insieme al team digitale del governo affinché un'infrastruttura nazionale possa permettere ai nuovi nati di avere fin da subito un'identità digitale, così come hanno un codice fiscale. Sarebbe veramente un passo avanti", ha spiegato la Cocco, a margine della presentazione della campagna 'Io cresco' del Comune di Milano in sostegno della genitorialità. "Per il momento è solo un sogno e ci manca ancora molto per realizzarlo", si è premurata di precisare l'assessore, spiegando però che l'identità digitale è già realtà "nelle nazioni più digitalizzate dell'Italia, una su tutte l'Estonia, che rappresenta proprio la punta di diamante". Per questo motivo l'assessorato alla Trasformazione digitale ha stretto una "partnership molto forte con Tallinn" e ha fatto "alcuni passi avanti con il team digitale del governo". Il sogno dell'assessore Cocco, però, sarà realizzato solo se "l'identità digitale non sarà un fake, ma una cosa seria, autorizzata e non solo locale, perché non avrebbe alcun senso". Solo così l'identità digitale sarà "un'identità assoluta, che permetterà di fare qualunque cosa". (Rem)