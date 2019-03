India: sondaggio, coalizione centro-destra in netto vantaggio su centro-sinistra (2)

- Le elezioni della Camera del popolo si terranno in sette fasi: l’11, il 18, il 23 e il 29 aprile; il 6, il 12 e il 19 maggio. Lo scrutinio è fissato per il 23 maggio. I membri della camera bassa sono eletti direttamente dai cittadini con suffragio universale. Ogni Stato ha un numero di rappresentanti in proporzione alla sua popolazione (proporzione che non si applica per quelli con una popolazione inferiore a sei milioni). Il sistema elettorale è l’uninominale secco ovvero i seggi vanno a chi ottiene la maggioranza relativa in collegi uninominali a turno unico. (segue) (Inn)