Processo Ruby: Mulè (FI), Travaglio cinico, fa guardone dell'obitorio

- Giorgio Mulè, deputato e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma in una nota che "sulla morte di Imane Fadil oggi torna a esprimersi Marco Travaglio, come e peggio di un avvoltoio. Così, dopo aver fatto il guardone di Arcore sbirciando dal buco della serratura, il direttore del Fatto fa il guardone dell'obitorio e lo sciacallo nel senso letterale del termine: si avventa su un povero corpo per una bassissima strumentalizzazione politica su un caso drammatico tutto da chiarire. La giovane", continua il parlamentare, "diventa solo un nome e un cognome nell'editoriale di Travaglio, non è meritevole di alcuna pietà e viene trasformata in un mezzo pur di infangare Silvio Berlusconi. Il tutto ovviamente senza alcun aggancio con dati reali ma con la solita tecnica vigliacchetta dell'allusione e dell'accostamento subdolo. Seguendo la follia di Travaglio così come descritta nel suo editoriale egli stesso o qualcuno del suo branco potrebbero essere accusati di aver avvelenato la giovane (ma chi ha stabilito, prima ancora dei risultati dell'autopsia, che la povera Imane sia davvero morta per avvelenamento?), pur di dare nuova linfa all'odio mai sopito per Berlusconi. E' vergognoso il vilipendio giornalistico che il cinico Travaglio consuma sul cadavere di Imane Fadil", conclude Mulè, "provi a rinsavire e provi soprattutto a testimoniare la pietas dovuta ai defunti". (Com)