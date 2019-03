Romania: paese al quinto posto a livello mondiale per velocità connessione internet

- La Romania si è piazzata nel 2018 al quinto posto a livello mondiale per quanto riguarda la velocità della connessione internet, dopo Singapore, Svezia, Danimarca e Norvegia. Oltre a vantaggi evidenti per i cittadini, tale situazione comporterebbe anche numerosi rischi cibernetici, secondo quanto dichiarato ad un convegno del settore da Gabriel Mazilu, ex vice direttore del Centro nazionale cyberint presso il Servizio romeno di informazioni, citato dall'agenzia di stampa romena d'informazione "Agerpres". Stando a Mazilu, nel 2019 è stato compiuto un importante passo in avanti nel campo della sicurezza cibernetica, grazie all'adozione della legge 362/2018 che rende operativa la Direttiva Nis- Networking Information Security, sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici. I risultati di uno studio realizzato in nove paesi, Romania compresa, rilevano che il 40 per cento della popolazione si è detta preoccupata per un possibile attacco cibernetico contro il suo Paese. Il livello più alto di preoccupazione è stato registrato in Spagna (47 per cento) e in Italia (39 per cento). (Rob)