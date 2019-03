Camera: domani audizioni esperti su riduzione numero parlamentari

- Domani, mercoledì 20 marzo, la commissione Affari Costituzionali della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame della proposta di legge costituzionale C. 1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" e della proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante "Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari", svolge le seguenti audizioni: ore 14, Ciro Sbailò, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma; ore 14:30, Giampietro Ferri, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Verona; ore 15, Silvio Troilo, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Bergamo. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)