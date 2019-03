Ue: Eurostat, in quarto trimestre 2018 costo lavoro +2,3 per cento in zona euro

- Il costo orario del lavoro è aumentato del 2,3 per cento nell'area euro e del 2,8 per cento nell'Unione europea a 28 nel quarto trimestre del 2018, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. A dirlo l'Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel terzo trimestre del 2018, i costi orari del lavoro sono aumentati rispettivamente del 2,5 per cento e del 2,6 per cento. Le due componenti principali del costo del lavoro sono salari e stipendi e costi non salariali. Nell'area euro, il costo delle retribuzioni è cresciuto del 2,3 per cento e la componente non salariale del 2,4 per cento nel quarto trimestre del 2018 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nel terzo trimestre del 2018, le variazioni annuali sono state rispettivamente del +2,3 per cento e del +2,9 per cento. (segue) (Beb)