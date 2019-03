Ue: Eurostat, in quarto trimestre 2018 costo lavoro +2,3 per cento in zona euro (2)

- Nell'Ue a 28, i costi delle retribuzioni e delle retribuzioni orarie sono aumentati del 3 per cento e la componente non salariale è aumentata del 2,2 per cento nel quarto trimestre del 2018. Nel terzo trimestre del 2018, le variazioni annue sono state rispettivamente del +2,7 per cento e del +2,4 per cento. Nel quarto trimestre del 2018, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, i costi orari del lavoro nell'area dell'euro sono aumentati dell'1,9 per cento nell'industria, del 2,4 per cento nell'edilizia, del 2,5 per cento nei servizi e del 2,4 per cento nell'economia non commerciale. Nell'Ue a 28, i costi del lavoro all'ora sono cresciuti del 2,4 per cento nell'industria, del 2,8 per cento nella costruzione e nei servizi, e del 3 per cento nell'economia non commerciale. Nel quarto trimestre del 2018, gli aumenti più alti annuali del costo orario del lavoro per l'intera economia sono stati registrati in Romania (+13,1 per cento), Lettonia (+11,8 per cento), Portogallo (+10,3 per cento) e Lituania (+10,2 per cento), mentre l'unica diminuzione è stata registrata a Malta (-0,5 per cento). (Beb)