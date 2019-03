Siria: Minnucci (Pd), Regione Lazio sostenga idea Giuliano Ferrara su medaglia d'oro a Orsetti

- Il consigliere regionale del Lazio Emiliano Minnucci (Pd) ha affermato in una nota: "L'idea lanciata da Giuliano Ferrara sulle pagine de Il Foglio merita una grande considerazione tanto da essere rilanciata con forza anche dal mondo politico e istituzionale, a partire dalla Regione Lazio: una medaglia d'oro a Lorenzo Orsetti non vorrebbe solo dire riconoscere l'impegno profuso sul campo a salvaguardia della libertà e contro ogni forma di repressione e tirannia ma anche il grande valore civile e morale di un ragazzo che da volontario ha scelto di schierarsi a fianco del popolo curdo. Il sacrificio di Lorenzo Orsetti - ha continuato il consigliere dem - richiama alla memoria le più belle pagine della nostra Storia. Ferrara cita Curiel e Colorni, ma come non pensare ai combattenti antifascisti che andarono a difendere la Spagna repubblicana a metà degli anni '30? Lorenzo Orsetti – ha concluso Minnucci - è senza ombra di dubbio un eroe nazionale: una medaglia d'oro alla resistenza sarebbe un piccolo grande gesto in memoria di una personalità forte, coraggiosa e fuori dal comune". (Com)