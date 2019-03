Brexit: Consiglio Ue adotta misure emergenza in caso di no-deal

- Il Consiglio affari generali dell'Unione europea ha adottato oggi una serie di atti legislativi come parte dei preparativi di emergenza per uno scenario Brexit "senza accordo". Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Questi atti hanno lo scopo di limitare i danni maggiori causati da una Brexit disordinata, sono di natura temporanea, di portata limitata e adottati unilateralmente dall'Ue. Gli atti legislativi adottati oggi includono un regolamento inteso a salvaguardare, in caso di "nessun accordo", i diritti di sicurezza sociale dei cittadini degli Stati membri dell'Ue nei cittadini del Regno Unito e del Regno Unito nell'Ue a 27 che hanno beneficiato del diritto alla libera circolazione prima del ritiro del Regno Unito dall'Ue. L'Ue, inoltre, vuole garantire che i giovani che partecipano al programma Erasmus + possano completare gli studi e continuare a ricevere i finanziamenti o le sovvenzioni in caso di "mancato accordo". (segue) (Beb)