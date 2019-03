Brexit: Consiglio Ue adotta misure emergenza in caso di no-deal (2)

- Un altro regolamento garantisce il finanziamento continuato, fino al 2020, dei programmi Peace e Interreg Va tra le contee di confine dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Per contribuire a mitigare l'impatto del "no-deal" sulla pesca dell'Ue, un nuovo regolamento consentirà ai pescatori e agli operatori dell'Ue di ricevere una compensazione a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) per la fermata temporanea delle loro attività nell'evento di un'improvvisa chiusura delle acque del Regno Unito alle navi da pesca dell'Ue. Un altro regolamento è volto a garantire che l'Ue possa concedere alle navi del Regno Unito l'accesso alle acque dell'Ue fino alla fine del 2019, a condizione di un'azione reciproca da parte del Regno Unito. L'Ue ha adottato anche misure temporanee per garantire la connettività di base del trasporto aereo e la connettività di base per il trasporto di merci e passeggeri su strada in caso di una Brexit "senza accordo". Queste misure richiedono la reciprocità dal lato del Regno Unito. Sono inoltre in vigore regole per garantire che i voli tra l'Ue e il Regno Unito rimangano sicuri. (segue) (Beb)