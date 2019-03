Brexit: Consiglio Ue adotta misure emergenza in caso di no-deal (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l'Ue ha adattato le sue reti di trasporto transeuropee per garantire la continuità degli investimenti in infrastrutture. La legislazione modificata sugli organismi di ispezione delle navi fornirà certezza giuridica agli operatori di navi quando il Regno Unito lascia l'Ue. Il Consiglio ha inoltre adottato un emendamento al regolamento per l'esportazione di alcuni prodotti a duplice uso per includere il Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi a basso rischio coperti dalle autorizzazioni generali di esportazione dell'Ue. Gli articoli a duplice uso sono materiali, attrezzature e tecnologia che possono essere utilizzati sia a scopi civili che militari, compresa la proliferazione e la fornitura di armi nucleari, chimiche o biologiche. Secondo la legislazione dell'Ue, le loro esportazioni verso paesi terzi sono controllate. Le autorizzazioni generali di esportazione dell'Ue consentono l'esportazione di questi articoli in paesi a basso rischio a determinate condizioni. Gli atti legislativi adottati oggi entreranno in vigore un giorno dopo la pubblicazione e inizieranno ad applicarsi il giorno successivo al ritiro del Regno Unito in caso di Brexit "no-deal". (Beb)