Russia-Qatar: ambasciatore Kholov, Doha interessata ad acquisto S-400

- Il Qatar ha interesse ad acquistare i sistemi di difesa missilistica di fabbricazione russa S-400 nel prossimo futuro, nonostante ci siano alcuni paesi che già si stanno opponendo ad un accordo in tal senso. Lo ha dichiarato l’ambasciatore della Federazione Russa a Doha, Nurmakhmad Kholov, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Le autorità del Qatar hanno mostrato interesse nei confronti dell’acquisto di S-400, ma al momento non sono stati raggiunti accordi specifici”, ha detto l’ambasciatore, ribadendo che di recente i due paesi hanno firmato una serie di documenti per la fornitura di armamenti russi al Qatar, come i fucili d’assalto Kalashnikov, lanciagranate o missili anticarro.(Rum)