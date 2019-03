Sanità: Raggi, Bambino Gesù eccellenza che si arricchirà di nuovo polo e bus per accesso ospedale

- "Io come sindaco di Roma che della Città metropolitana, posso dire un piccolo contributo che umilmente stiamo cercando di portare affinché questo ospedale possa continuare a crescere e possa essere sempre più accogliente. Innanzitutto nelle scorse settimane abbiamo messo a disposizione nuovi autobus per una linea di trasporto pubblico che serva la città e il Gianicolo, facilitando l'accesso all'ospedale". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi, intervenendo alla cerimonia inaugurale del 150° anniversario dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Poi - ha spiegato ancora Raggi - soprattutto stiamo lavorando a due grandi progetti insieme all'ospedale: il nuovo pronto soccorso al Gianicolo al Sant'Onofrio e allo stesso tempo, come Città Metropolitana, abbiamo venduto due immobili e siamo già in corsa per cedere un terzo immobile all'ospedale Bambino Gesù per andare a costituire il nuovo polo, Istituto dei tumori e dei trapianti che si troverà aVilla Pamphili. Questa eccellenza si arricchirà". Anche il sindaco Raggi, durante il suo discorso, ha ricordato il professore Valerio Nobili. "Questa eccellenza - ha detto ancora Raggi - è fatta dalla somma di tante eccellenze, di tanti volti, di tante persone. Vorrei ricordarne una: la figura del professore Valerio Nobili, scomparso nei giorni scorsi, la sua abnegazione luminosa per questa missione". La Raggi ha poi sottolineato che "oggi abbiamo visto una tecnologia che sta facendo passi da giganti nell'individuazione delle malattie e della cura. Quindi, le tecnologie ci aiutano, forse, in alcuni casi, possono anche sostituire qualche operatore, ma la tecnologia mancherà sempre ciò che l'uomo ha: il cuore. È proprio l'unione del cuore con la tecnologia che porta all'eccellenza. Infine, - ha concluso Raggi -voglio ringraziare i tantissimi volontari, le Onlus, coloro che insieme a medici e infermieri si dedicano ai piccolo e alle loro famiglie. Siete il simbolo di una città che accoglie e fa sentire a casa". (xcol2)