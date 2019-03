Napoli: a Lago Patria bus turistico investe e uccide due immigrati

- In un incidente avvenuto stanotte, intorno alle 23, sulla Circonvallazione esterna di Napoli, in direzione Lago Patria, due immigrati non ancora identificati hanno perso la vita. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, un pullman turistico in fase di sorpasso avrebbe investito un uomo di colore ed una donna probabilmente dell'est Europa, uccidendoli sul colpo. Il 58enne alla guida dell'autobus, costituitosi poco dopo alla Stazione dei carabinieri di Mugnano, avrebbe riferito che le due vittime sarebbero improvvisamente comparse sulla carreggiata a manovra di sorpasso già avviata. L'uomo, risultato dipendente di un'agenzia di noleggio di bus turistici di Sarno (Sa), è stato denunciato per omicidio stradale. (Ren)