Finestra sul mondo: Germania, Deutsche Bank “condannata al successo” nella fusione con Commerzbank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, la fusione con Commerzbank è “una possibilità tra le tante e l'operazione non verrà conclusa a ogni costo”. L'istituto di credito potrebbe, infatti, risolvere autonomamente le proprie criticità attuando un piano di risanamento. Tuttavia, avverte il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, “l'amara verità è che Sewing è condannato al successo nei colloqui con Commerzbank” sulla fusione con Deutsche Bank, avviati ufficialmente il 17 marzo scorso. Per “Handelsblatt”, Deutsche Bank non sarebbe, invece, in grado di salvarsi da sola. Il mercato dei capitali ha, infatti, “perso la fiducia” nella capacità dell'istituto amministrato da Sewing di “tirarsi autonomamente fuori dalle difficoltà” in cui versa. Ciò è dovuto in primo luogo alla “scarsa competitività di Deutsche Bank per i suoi costi di rifinanziamento maggiori” rispetto a quelli della concorrenza. Secondariamente, “i costi di Deutsche Bank sono ancora troppo elevati” e, infine, gli utili dell'istituto di credito “continuano a crollare”. (Sit)