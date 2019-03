Finestra sul mondo: Germania, nel paese vi sono “tutti gli ingredienti” per il terrorismo di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, vi sono “tutti gli ingredienti” per il terrorismo di destra. È quanto sostiene Matthias Quent, sociologo tedesco e direttore dell'Istituto per la democrazia e la società civile di Jena. In un'intervista all'emittente radiofonica tedesca “Deutschalndfunk”, Quent spiega che il pericolo dell'estremismo di destra è “permanente e molto elevato” in Germania per la presenza di strutture organizzate e di singoli individui violenti. Vi sono poi da considerare “le connessioni tra le autorità del paese, come la polizia e le Forze armate, e l'estrema destra”. Per Quent, inoltre, le idee della destra radicale, come razzismo, xenofobia e islamofobia, sono “condivise dal 40-50 per cento dei tedeschi e fanno parte della propaganda di Alternativa per la Germania (AfD)”, partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. (Sit)