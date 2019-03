Finestra sul mondo: Germania-Usa, Berlino sfida Washington su spese difesa

- Il governo tedesco potrebbe revocare l'impegno assunto con gli Stati Uniti ad aumentare la spesa militare al 2 per cento del Pil. Lo scrive il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” che caratterizza la decisione come l'ultimo “gesto di sfida” del cancelliere tedesco Angela Merkel nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Se confermata alla riunione del governo tedesco alla riunione sulla programmazione economica 2020-2023 che si terrà domani, 20 marzo, a Berlino, la decisione segnerebbe un ulteriore passo del graduale allontanamento tra i due paesi alleati, dopo le ripetute critiche di Trump nei confronti dei partner della Nato per non aver osservato l'obiettivo del 2 per cento del Pil per la difesa. Negli ultimi mesi, Berlino ha ignorato le richieste di Washington, che preme per limitare gli acquisti di gas dalla Russia, bandire i componenti cinesi dallo sviluppo della rete di telecomunicazioni 5G, e impedire alle aziende tedesche di fare affari con l'Iran. Da parte sua, Merkel starebbe progettando un vertice senza precedenti tra i capi di governo dell'Unione europea e il presidente cinese Xi Jinping nel 2020, hanno affermato fonti diplomatiche europee. Il cancelliere tedesco si era impegnata pubblicamente nel 2018 ad aumentare le spese militari della Germania all'1,5 per cento del Pil entro il 2024. Berlino, scrive il “Wall Street Journal”, attualmente destina alla difesa circa 43 miliardi di euro, pari a circa l'1,2 per cento del Pil. Con il progetto di bilancio per il 2020 che il ministro delle Finanze Olaf Scholz presenterà domani, nel prossimo anno il rapporto salirà all'1,37 per cento per poi ridursi nuovamente all'1,3 per cento nel 2021, all'1,29 per cento nel 2022 e all'1,25 per cento nel 2023. (Sit)