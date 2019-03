Finestra sul mondo: Francia, Macron non vuole lasciarsi condizionare dalle proteste dei gilet gialli

- Ormai agli occhi del presidente francese, Emmanuel Macron, non c’è più nessuna distinzione tra i gilet gialli e i casseur infiltrati nelle manifestazioni. Le violenze che hanno segnato il diciottesimo atto della protesta il 16 marzo scorso, spiega il quotidiano francese “Libération”, hanno convinto il titolare dell’Eliseo dare una un segnale forte. Eppure, Macron pensava di essere riuscito a domare la crisi che si era aperta a metà novembre con l’inizio delle proteste. Con gli annunci fatti ieri, 18 marzo, il presidente ha voluto dare una risposta securitaria e non politica o economica. Macron adesso vuole andare avanti sul percorso che si è prefissato senza modificare l’agenda. A metà aprile dovrebbe annunciare le proposte nate dai contributi raccolti durante il grande dibattito nazionale. “Non lasceremo che alcune centinaia di casseur ci impongano il loro calendario”, fanno sapere dall’Eliseo. Per il governo la protesta ha perso la sua legittimità il 10 dicembre, data in cui Macron ha annunciato provvedimenti per 10 miliardi di euro volti ad andare incontro alle richieste del movimento. I recenti disordini per l’esecutivo sarebbero un’ulteriore prova del fatto che la “legge anticasseur” diventa sempre più necessaria. (Sit)