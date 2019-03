Finestra sul mondo: Francia, nuove misure per far fronte ai disordini dei gilet gialli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha svelato la sua risposta alle violenze che il 16 marzo scorso hanno segnato la protesta dei gilet gialli sugli Champs Elysées di Parigi. Ieri, 18 marzo, il primo ministro Edouard Philippe, ha annunciato “l’arsenale” di misure volto a prevenire disordini come quelli che si sono verificati a margine delle manifestazioni. Tra i provvedimenti più importanti c’è il divieto di manifestare sugli Champs Elysées, sulla piazza Pey-Berland a Bordeaux e sulla piazza del Capitole a Tolosa. Philippe ha spiegato che questa misura verrà presa quando le autorità saranno a “conoscenza della presenza di elementi ultras e della loro volontà di distruggere”. A questo si aggiunge poi la rimozione dall’incarico del prefetto di Parigi Michel Delpuech, che verrà sostituito dall’attuale prefetto della Nuova Aquitania, Didier Lallement. Il capo del governo ha spiegato che il comando sarà inoltre riorganizzato per dare “una più grande autonomia alle forze sul terreno”. Philippe ha annunciato che verranno forniti nuovi mezzi alle forze dell’ordine, come ad esempio dei droni. “Le polemiche sull’uso degli LBD (fucili antisommossa caricati con pallottole di gomma, ndr) hanno portato a degli ordini inappropriati”, ha detto il titolare di Matignon, facendo riferimento al fatto che i fucili sono stati caricati con cartucce meno potenti. (Sit)