Finestra sul mondo: Regno Unito, presidente Comuni, no a terzo voto su accordo Brexit

- Il presidente della Camera dei Comuni, John Bercow, ha stabilito ieri, 18 marzo, che il primo ministro britannico Theresa May non potrà sottoporre per una terza volta il suo piano per la Brexit al voto del parlamento, che lo ha già bocciato due volte, se non lo modificherà in maniera sostanziale. Tuttavia, l'Ue si è già detta nettamente contraria ad una ennesima riapertura delle trattative. Senza un'intesa tra Londra e Bruxelles, l'unica possibilità è quindi un rinvio della Brexit oltre la mezzanotte del 29 marzo, quando dovrebbe entrare formalmente in vigore. Si comprende dunque come il governo abbia reagito duramente alla decisione di Bercow, esponente dello stesso Partito conservatore guidato dal premier May. In particolare, il presidente della Camera dei comuni viene accusato apertamente di tradimento dai conservatori, tanto da quanti sostengono la permanenza del Regno Unito nell'Ue quanto dai più intransigenti fautori della Brexit. Intanto, secondo quanto riferito dal quotidiano britannico "The Telegraph", l'Avvocatura generale del Regno Unito la decisione di Bercow contrasta con le antiche regole consuetudinarie di Westminster e apre una gravissima crepa nell'impianto costituzionale del paese. (Sit)