Finestra sul mondo: Spagna, ondata di candidature "mediatiche" alle prossime elezioni

- Uno dei grandi drammi della politica negli ultimi anni è stata l'enorme difficoltà riscontrata nell'integrare professionisti indipendenti in un mondo fatto di compromessi e decisioni calate dall'alto. Tuttavia, scrive oggi il quotidiano spagnolo "El Pais", questa volta i partiti hanno dimostrato enormi capacità di convincimento, essendo riusciti ad accattivare numerosi e noti nomi della cosiddetta società civile. A dare il via all'ondata di "candidature mediatiche", è stato il primo ministro Pedro Sanchez, annunciando l'inserimento nella sua squadra di governo del magistrato Fernando Grande Marlaska, dell'astronauta Pedro Duque, del procuratore Dolores Delgado e del presentatore Maxim Huerta, poi dimessosi dopo una settimana. Recentemente, invece, il leader del Psoe ha "ingaggiato" l'ex allenatore della nazionale di basket, Pepu Hernandez, e l'intellettuale Sami Nair. Sulla stessa linea si è mosso anche il Partito popolare (Pp) con Pablo Casado che ha inserito in lista al Congresso i giornalisti Pablo Montesinos e Cayetana Álvarez de Toledo, e Juan José Cortés, padre di Mariluz, la bambina di cinque anni assassinata nel 2008. Note penne del giornalismo spagnolo hanno attirato anche Ciudadanos, che, fra gli altri, ha candidato alle prossime elezioni anche Marcos De Quinto, ex vice presidente di Coca-Cola, e il procuratore di Stato Edmundo Bal. (Sit)