Finestra sul mondo: Spagna, i nuovi leader mostrano i muscoli con il controllo totale delle liste elettorali

- La nuova generazione di leader spagnoli ha deciso di mostrare i muscoli imponendo un controllo totale sulla composizione delle liste dei candidati che si sfideranno alle elezioni generali del 28 aprile e alle europee, comunali e regionali del 26 maggio. Lo scrive il quotidiano "El Pais", spiegando che, lo scorso fine settimana, tanto Pedro Sanchez del Partito socialista operaio (Psoe), quanto Pablo Casado del Partito popolare (Pp) hanno finito per modellare le liste a proprio esclusivo vantaggio, epurando tutte le voci più critiche. Stesso discorso vale anche per formazioni più recenti, come Ciudadanos, Unidos Podemos e Vox, guidate rispettivamente da Albert Rivera, Pablo Iglesias e Santiago Abascal, e per Carles Puigdemont, l'ex leader catalano, che anche dall'esilio in Belgio è riuscito a imporre i suoi fedeli nelle liste del PdeCat. (Sit)