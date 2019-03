Roma Capitale: Bergamo, al lavoro con Mibac per fruizione unitaria complesso Fori

- "Stiamo lavorando col Mibac per rendere la fruizione del complesso dei Fori unitaria sistematicamente in un progetto esteso dai Mercati di Traiano al Colosseo in modo progressivo" fino ad arrivare al Palatino ed al Circo Massimo. Lo ha annunciato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Luca Bergamo, nel corso della conferenza di presentazione del nuovo sovrintendente capitolino, Maria Vittoria Marini Clarelli. Attualmente infatti il complesso dei Fori è in parte di competenza del Parco del Colosseo (che fa capo al ministero) e in parte comunale. "Lo presenteremo al momento opportuno", forse già prima dell'estate - ha detto Bergamo - "e sarà una grandissima novità nel metodo di godimento del più prezioso patrimonio artistico della città". La stessa sovrintendente Clarelli ha chiarito che "lavoriamo all'abbattimento del muro di cristallo tra la parte statale e la parte comunale dell'area archeologica centrale, un percorso unico nel biglietto e non solo alcune domeniche. Ci sono dettagli da mettere a punto, ma questo obiettivo nell'arco di pochi mesi potremmo raggiungerlo". (Xcol3)