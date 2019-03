Italia-Cina: Conte, intesa non è internazionale e non crea vincoli giuridici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d’intesa dell’Italia con Pechino sull’iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) non è un accordo internazionale e non crea vincoli giuridici. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e in relazione al documento di intesa tra i governi di Cina e Italia sulla collaborazione all'interno del progetto economico della Nuova via della seta e dell'iniziativa per le vie marittime del XXI secolo. “Se proprio volessimo definirlo possiamo più correttamente ragionare di una “intesa programmatica” che delinea obiettivi, principi e modalità di collaborazione nell’ambito dell’iniziativa Belt and Road, grande progetto di connettività euroasiatica che sin dal suo lancio, nel 2013, ha attirato l’interesse dell’Italia”, aggiunge Conte. (segue) (Cip)