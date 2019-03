Italia-Cina: Conte, intesa non mette in dubbio nostra collocazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il perimetro del Memorandum of Understanding sulla Belt and Road tra Italia e Cina è squisitamente economico-commerciale e non mette minimamente in discussione la nostra collocazione euro-atlantica. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in aula in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 e in relazione al documento di intesa tra i governi di Cina e Italia sulla collaborazione all'interno del progetto economico della Belt and Road initiative (Bri, Nuova via della Seta) e dell'iniziativa per le vie marittime del XXI secolo. “Il suo contenuto, negoziato per lunghi mesi con Pechino, coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate, non presenta alcun rischio per i nostri interessi nazionali ed è pienamente in linea con la strategia dell’Ue, promuovendola anzi come nessun paese membro ha fatto sinora nel suo dialogo con Pechino”, dichiara Conte. (segue) (Cip)