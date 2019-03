Italia-Cina: Conte, intesa non mette in dubbio nostra collocazione euro-atlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier sottolinea come il Memorandum imposti con estrema chiarezza la collaborazione sulla Belt and Road in raccordo con i principi dell’Agenda 2030, l’Agenda 2020 di cooperazione Ue-Cina e la Strategia Ue per la connettività euroasiatica, capisaldi dell’approccio Ue verso la Cina. “Altri stati membri, pur non avendo stipulato analoghe intese con Pechino, già collaborano molto più di noi su questa iniziativa. L’Italia ha scelto un approccio trasparente. Formalizzando la collaborazione con la Cina in una cornice ben definita, abbiamo preferito esplicitare con chiarezza i pilastri fondamentali, di matrice europea, da cui ci lasciamo ispirare”, dichiara Conte, secondo cui il governo italiano opererà, anche nell’ambito della Belt and Road Initiative, un attento monitoraggio delle singole iniziative di collaborazione che saranno avviate a valle del Memorandum, per garantire che anch’esse siano promosse con attenzione alla difesa degli interessi nazionali, alla protezione delle infrastrutture strategiche, anche nel digitale, e prevenendo il trasferimento di tecnologie in settori sensibili. (Cip)